В Турции готовятся к самостоятельным действиям в сирийском Идлибе

Турция готова самостоятельно действовать в сирийской провинции Идлиб, если достигнутые с Россией договренности не будут соблюдены. Об этом заявил президент Ткрции Реджеб Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала NTV.

«Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" не будут сдержаны. Мы заключили соглашение, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили», - цитирует турецкого лидера ТАСС.