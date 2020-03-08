В Турции готовятся к самостоятельным действиям в сирийском Идлибе
Турция готова самостоятельно действовать в сирийской провинции Идлиб, если достигнутые с Россией договренности не будут соблюдены. Об этом заявил президент Ткрции Реджеб Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала NTV.
«Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" не будут сдержаны. Мы заключили соглашение, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили», - цитирует турецкого лидера ТАСС.
Также он отметил, что в прошлом месяце в Идлибе погибли не менее 59 турецких военных .
В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.
В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит». Турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских правительственных войск.
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