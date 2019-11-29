Эрдоган посоветовал Макрону «проверить мозг»

Проверить мозг посоветовал французскому президенту Эмманюэлю Макрону его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает Anadolu, так он прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» у НАТО.

«Господин Макрон, я говорю это в Турции и скажу то же самое в НАТО: для начала проверьте, не умер ли ваш мозг», — заявил Эрдоган.