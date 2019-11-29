Эрдоган посоветовал Макрону «проверить мозг»

29 ноября 201917:56

Проверить мозг посоветовал французскому президенту Эмманюэлю Макрону его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает Anadolu, так он прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» у НАТО.

«Господин Макрон, я говорю это в Турции и скажу то же самое в НАТО: для начала проверьте, не умер ли ваш мозг», — заявил Эрдоган.

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Напомним, в начале ноября Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». По его словам, Европе пришло время наращивать собственную мощь, так как Вашингтон всё больше отворачивается от Европы. В качестве примера упадка альянса он привёл турецкую военную операцию в Сирии против курдских формирований, которые возглавляли борьбу с местными террористами. По его мнению, это говорит об отсутствии координации между членами НАТО.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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