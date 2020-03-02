Эрдоган отказался сдерживать беженцев на границе с Евросоюзом
Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не будет закрывать свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По его словам, пойти на этот шаг его призывает ЕС.
Эрдоган подчеркнул, что Запад должен «разделить» с Турцией груз ответственности за беженцев. Президент Турции добавил, что завтра он намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром Болгарии, после – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
После обострения ситуации в сирийском Идлибе, где ударом правительственной армии были убиты более 30 турецких военнослужащих, Анкара заявила о невозможности дальнейшего сдерживания беженцев, пытающихся попасть в ЕС.
В результате только на греческо-турецкой границе в последние дни были зафиксированы более 20 тысяч попыток незаконного перехода. На помощь Афинам готовы прийти другие государства Евросоюза: в частности, о намерении отправить в Грецию пограничную полицию для сдерживания потока мигрантов заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, сообщает RT.
При этом сейчас в Турции, по разным данным, могут находиться до 4 миллионов мигрантов, которые стремятся попасть в Евросоюз, отмечает «Свободная пресса».
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