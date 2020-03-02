Эрдоган отказался сдерживать беженцев на границе с Евросоюзом

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не будет закрывать свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По его словам, пойти на этот шаг его призывает ЕС.

Эрдоган подчеркнул, что Запад должен «разделить» с Турцией груз ответственности за беженцев. Президент Турции добавил, что завтра он намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром Болгарии, после – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.