Эрдоган объявил три турецких провинции зоной стихийного бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём Twitter объявил зоной стихийного бедствия три турецких провинции - Синоп, Кастамону и Бартын, которые расположены на севере страны.

По его словам, в настоящее время определяется размер ущерба от наводнения и селей, после чего власти республики сделают всё возможное, чтобы «как можно быстрее привести всё в порядок».

Ранее стало известно, что во время наводнений на севере Турции погибли не менее 17 человек, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родным и близким.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:НаводнениеРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
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