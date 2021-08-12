Число жертв наводнений на севере Турции достигло 17

Не менее 17 человек погибли во время наводнений на севере Турции. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в Twitter.

Президент выразил соболезнования в связи с гибелью 17 граждан страны в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын.

До этого было известно об 11 погибших результате разгула стихии на севере Турции.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТурцияНаводнениеЖертвы
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