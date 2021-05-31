Эрдоган объявил о смягчении мер против коронавируса
Ограничения, введенные в Турции из-за распространения коронавируса, будут частично сняты. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.
«В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье», — цитирует турецкого лидера ТАСС.
Ранее гражданам Турции было запрещено выходить на улицу с 21:00 до 05:00 в будни, субботу и воскресенье.
Также кафе и ресторанам республики с 1 июня разрешат принимать посетителей при условии соблюдения необходимых мер предосторожности.
Власти Турции вводили частичные ограничения, затем — полный локдаун на фоне резкой вспышки заболеваемости COVID-19. В апреле в республике зафиксировали максимальный суточный прирост новых случаев инфекции — более 60 тысяч. Меры правительства привели к снижению заболеваемости, накануне в Турции зарегистрировали 6 933 новых пациента с COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru