Эрдоган объявил о смягчении мер против коронавируса

«В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Ранее гражданам Турции было запрещено выходить на улицу с 21:00 до 05:00 в будни, субботу и воскресенье.

Также кафе и ресторанам республики с 1 июня разрешат принимать посетителей при условии соблюдения необходимых мер предосторожности.

Власти Турции вводили частичные ограничения, затем — полный локдаун на фоне резкой вспышки заболеваемости COVID-19. В апреле в республике зафиксировали максимальный суточный прирост новых случаев инфекции — более 60 тысяч. Меры правительства привели к снижению заболеваемости, накануне в Турции зарегистрировали 6 933 новых пациента с COVID-19.

