Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в обстреле мирных жителей в провинции Идлиб. «Большинство нападений, которые осуществляют режим Башара Асада и Россия в Идлибе, нацелено на мирное население, а не на террористов», - цитирует ТАСС заявление Эрдогана, с которым он выступил в парламенте.

По словам турецкого лидера, задача сирийских и российских военных заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию. «В Идлибе режим и действующие вместе с ними российские силы и поддерживаемые Ираном боевики постоянно нападают на мирных жителей и проливают кровь», — приводит «Свободная пресса» слова Эрдогана.