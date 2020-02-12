Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в обстреле мирных жителей в провинции Идлиб. «Большинство нападений, которые осуществляют режим Башара Асада и Россия в Идлибе, нацелено на мирное население, а не на террористов», - цитирует ТАСС заявление Эрдогана, с которым он выступил в парламенте.
По словам турецкого лидера, задача сирийских и российских военных заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию. «В Идлибе режим и действующие вместе с ними российские силы и поддерживаемые Ираном боевики постоянно нападают на мирных жителей и проливают кровь», — приводит «Свободная пресса» слова Эрдогана.
Он подчеркнул, что Анкара отныне не будет мириться с любым нарушением перемирия в этой сирийской провинции. В частности, Эрдоган предупредил, что авиация, которая наносит удары по населённым пунктам в Идлибе, уже не сможет свободно выполнять свои задачи, как до этого.
Ситуация в Идлибе стала сегодня темой телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба Кремля. Есть данные, что стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств, отмечает РИА ФАН.
Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований и отрядов террористов.
В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики из других районов. На территории Идлиба действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Сейчас сирийская армия ведёт широкое наступление в Идлибе, под контроль удалось вернуть около половины её территории. Выступая в парламенте, президент Турции сообщил о гибели 14 турецких военнослужащих в результате двух обстрелов со стороны сирийской армии, ещё 45 военных ранены.
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