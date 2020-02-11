Востоковед призвал наказать Турцию за убийство сотрудников ФСБ

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции. Ранее оно заявило о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН усомнился в сообщении турецких военных.

«Это по заявлениям турецкой стороны. Сколько там – большой вопрос», - отметил он. По словам востоковеда, время для деэскалации конфликта прошло.

«Наши представители находятся в Анкаре, но турки не хотят договариваться. Эрдоган закусил удила, требует, чтобы мы не вмешивались, он сам разберется с Асадом. Но при этом они атакуют дронами нашу базу Хмеймим. Думаю, хватит договариваться, наступил момент для нанесения удара по этим группировкам всей той мощью, которая у нас есть, и другими средствами. Естественно, задействовать сирийскую армию и возможности сирийских курдских сил, которые также хотят в этом поучаствовать. Пора действовать, болтовню надо прекращать. Они убили четырех сотрудников ФСБ, которые подорвались на мине, а потом их добили», - напомнил Багдасаров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о гибели в Сирии четверых бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ. По данным СМИ, 1 февраля попали в засаду и были убиты майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов из управления «С» ЦСН ФСБ, а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев из управления «К» ЦСН.

