Эрдоган не исключил, что Турция может войти в Израиль
Турция может войти в Израиль так же, как в свое время сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», — заявил глава государства. Эрдоган отметил, чтобы совершить такие шаги, «просто нужно быть сильными». Президент не уточнил, идет ли речь о военной операции или чем-либо еще.
Ранее Эрдоган заявил, что резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru