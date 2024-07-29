Эрдоган не исключил, что Турция может войти в Израиль

Турция может войти в Израиль так же, как в свое время сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Израиль нанес авиаудар по зданию школы в Газе

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», — заявил глава государства. Эрдоган отметил, чтобы совершить такие шаги, «просто нужно быть сильными». Президент не уточнил, идет ли речь о военной операции или чем-либо еще.

Ранее Эрдоган заявил, что резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраильТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры