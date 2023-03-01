Эрдоган назвал дату выборов в Турции

Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления действующего президента страны Тайипа Эрдогана.

В Турции из-под завалов спасли лошадь спустя 21 день после землетрясений

«14 мая наша нация сделает то, что требуется», - сказал Эрдоган, имея ввиду голоса граждан страны в пользу одного из кандидатов.

Ранее турецкий лидер назвал эту дату наиболее подходящей для всенародного голосования.

Местные СМИ сообщали, что из-за землетрясений в Турции выборы могут перенести на срок от шести месяцев до года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭрдоганТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры