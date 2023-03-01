Эрдоган назвал дату выборов в Турции
1 марта 202313:08
Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления действующего президента страны Тайипа Эрдогана.
«14 мая наша нация сделает то, что требуется», - сказал Эрдоган, имея ввиду голоса граждан страны в пользу одного из кандидатов.
Ранее турецкий лидер назвал эту дату наиболее подходящей для всенародного голосования.
Местные СМИ сообщали, что из-за землетрясений в Турции выборы могут перенести на срок от шести месяцев до года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru