Эрдоган назвал дату выборов в Турции

«14 мая наша нация сделает то, что требуется», - сказал Эрдоган, имея ввиду голоса граждан страны в пользу одного из кандидатов.

Ранее турецкий лидер назвал эту дату наиболее подходящей для всенародного голосования.

Местные СМИ сообщали, что из-за землетрясений в Турции выборы могут перенести на срок от шести месяцев до года.

