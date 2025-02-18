Эрдоган начал переговоры с Зеленским по Украине
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.
Президент Украины прибыл в столицу Турции Анкару вечером 17 февраля. По его словам, он собирается обсудить гарантии безопасности Украине с Эрдоганом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде завершили первую сессию и перешли к рабочему ланчу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru