Эрдоган начал переговоры с Зеленским по Украине

Президент Украины прибыл в столицу Турции Анкару вечером 17 февраля. По его словам, он собирается обсудить гарантии безопасности Украине с Эрдоганом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде завершили первую сессию и перешли к рабочему ланчу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



