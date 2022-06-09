Эрдоган: Членство Финляндии и Швеции в НАТО невозможно

«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать: "Добро пожаловать в НАТО". То же самое касается и Финляндии», – заявил глава государства.

Также он отметил, что власти страны сомневаются в том, что девять военных американских баз, развернутых на территории Греции, предназначены для противодействия именно России.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию её обеспокоенности в вопросах безопасности в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

