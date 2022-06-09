Эрдоган: Членство Финляндии и Швеции в НАТО невозможно
Вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса по-прежнему невозможно, так как руководство данных стран продолжает поддерживать лидеров террористических группировок, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать: "Добро пожаловать в НАТО". То же самое касается и Финляндии», – заявил глава государства.
Также он отметил, что власти страны сомневаются в том, что девять военных американских баз, развернутых на территории Греции, предназначены для противодействия именно России.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию её обеспокоенности в вопросах безопасности в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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