Yeni Şafak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
Турция выдвинула десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие ею вето на членство в НАТО, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
Так, Анкара требует у руководства этих стран поддержки в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами, в том числе пресекая попытки открыть представительства этих организаций в своих странах и закрыв соответствующий веб-сайт и органы СМИ. Согласно требованиям, Хельсинки и Стокгольму также необходимо установить правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом.
Турция также выдвинула требования по замораживанию активов и закрытию ассоциаций, связанных с терроризмом. По данным источника, особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Отмечается, что этим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Анкары.
В Турции добавили, что случае членства этих государств в НАТО, они должны будут выполнить перечисленные условия.
18 мая на фоне ситуации на Украине Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения.
Ранее ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что выдвинутые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом требования к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в альянс завышены.
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