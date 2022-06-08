Yeni Şafak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

Турция выдвинула десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие ею вето на членство в НАТО, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Так, Анкара требует у руководства этих стран поддержки в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами, в том числе пресекая попытки открыть представительства этих организаций в своих странах и закрыв соответствующий веб-сайт и органы СМИ. Согласно требованиям, Хельсинки и Стокгольму также необходимо установить правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом.

Турция также выдвинула требования по замораживанию активов и закрытию ассоциаций, связанных с терроризмом. По данным источника, особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Отмечается, что этим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Анкары.