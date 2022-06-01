Эрдоган: Турция не получила конкретных предложений от Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламента страны в среду, ещё раз высказался о возможном вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, передаёт ТАСС.

По его словам, Анкара до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию её обеспокоенности в вопросах безопасности в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что Североатлантический альянс, прежде всего, организация безопасности, а не поддержки террористических организаций.

«Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», - отметил турецкий лидер.

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Он также обвинил в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией, не только правительства Швеции и Финляндии, но также ФРГ, Нидерландов и Франции.

«Страны, которые отказывались продавать Турции вооружение, при этом бесплатно вооружали террористов в Сирии», - добавил Эрдоган.

Ранее турецкий президент заявлял, что его страна не изменит свою позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

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ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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