Эрдоган: Турция не получила конкретных предложений от Швеции и Финляндии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламента страны в среду, ещё раз высказался о возможном вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, передаёт ТАСС.
По его словам, Анкара до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию её обеспокоенности в вопросах безопасности в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Эрдоган подчеркнул, что Североатлантический альянс, прежде всего, организация безопасности, а не поддержки террористических организаций.
«Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», - отметил турецкий лидер.
Он также обвинил в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией, не только правительства Швеции и Финляндии, но также ФРГ, Нидерландов и Франции.
«Страны, которые отказывались продавать Турции вооружение, при этом бесплатно вооружали террористов в Сирии», - добавил Эрдоган.
Ранее турецкий президент заявлял, что его страна не изменит свою позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО.
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