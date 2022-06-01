Эрдоган: Турция не получила конкретных предложений от Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламента страны в среду, ещё раз высказался о возможном вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, передаёт ТАСС.

По его словам, Анкара до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию её обеспокоенности в вопросах безопасности в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что Североатлантический альянс, прежде всего, организация безопасности, а не поддержки террористических организаций.

«Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», - отметил турецкий лидер.