Emirates введет оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates собирается ввести оплату в биткоинах. Об этом сообщает саудовская газета Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.

К тому же отмечается, что авиаперевозчик также добавит на свой сайт собственные NFT-токены. При этом Редха рассказал, что компания может нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые будут следить за потребностями клиентов.

Засекретили для Запада. Росавиация прекратила публиковать статистику «по указанию» сверху

В то же время в Emirates не сообщили, когда именно будет запущен платежный сервис в биткоинах.

Ранее бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что экономические санкции, которые серьезно задели авиаотрасль, носят политический характер, но европейцы дорого заплатят за их введение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:ЭкономикаБиткоинАвиакомпанияОАЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры