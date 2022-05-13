Emirates введет оплату в биткоинах

В то же время в Emirates не сообщили, когда именно будет запущен платежный сервис в биткоинах.

Ранее бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что экономические санкции, которые серьезно задели авиаотрасль, носят политический характер, но европейцы дорого заплатят за их введение.

