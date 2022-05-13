Emirates введет оплату в биткоинах
Авиакомпания Emirates собирается ввести оплату в биткоинах. Об этом сообщает саудовская газета Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.
К тому же отмечается, что авиаперевозчик также добавит на свой сайт собственные NFT-токены. При этом Редха рассказал, что компания может нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые будут следить за потребностями клиентов.
В то же время в Emirates не сообщили, когда именно будет запущен платежный сервис в биткоинах.
Ранее бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что экономические санкции, которые серьезно задели авиаотрасль, носят политический характер, но европейцы дорого заплатят за их введение.
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