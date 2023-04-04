Emirates опровергла сообщения о возможности использования карт РФ
Авиакомпания Emirates сделала заявление об использовании карт российских банков для оплаты билетов.
В перевозчике опровергли сообщения о возможности расплачиваться за билеты картами банков РФ через систему быстрых платежей (СБП). Об этом РИА новости заявили в пресс-службе компании.
В конце прошлой недели СМИ передавали, что Emirates, Air Arabia и flydubai намерены возобновить прием российских карт Visa и Mastercard.
Операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для моторов SaM146, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на источники, пишет «Радиоточка НСН».
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