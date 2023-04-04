Россия и Марокко возобновят прямое авиасообщение

Отмечается, что билеты уже доступны для продажи. Стоимость авиабилета в один конец составляет 45 тысяч рублей, сообщили в ассоциации.

Вылеты будут осуществляться по маршруту Москва-Касабланка два раза в неделю по средам и пятницам.

