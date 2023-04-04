Россия и Марокко возобновят прямое авиасообщение

Авиакомпания Royal Air Maroc возобновит рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет запланирован на второго мая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

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Отмечается, что билеты уже доступны для продажи. Стоимость авиабилета в один конец составляет 45 тысяч рублей, сообщили в ассоциации.

Вылеты будут осуществляться по маршруту Москва-Касабланка два раза в неделю по средам и пятницам.

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ФОТО: Аэрофлот
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