РАН: Британский престол принцу Чарльзу не светит

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Sun. Планируется, что королева покинет британский трон к своему 95-летию, которое наступит через 18 месяцев. Источники утверждают, что она уже начала неофициально передать свои полномочия сыну.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН уточнила, что отречение от престола в планы Елизаветы Второй пока не входит.

«Речь сейчас идёт не об отречении Елизаветы Второй. При вступлении на престол Елизавета дала клятву, что будет служить своему народу до последних дней. Часть своих функций она уже передала принцу Чарльзу — наследнику престола. В британской прессе муссируется вопрос о регентстве принца Чарльза. Елизавета Вторая может перейти на такую систему: назначить Чарльза регентом, но от престола не отрекаться», — рассказала учёная.