РАН: Британский престол принцу Чарльзу не светит
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН рассказала НСН, что Принц Уэльский может рассчитывать только на регентство, но не на корону.
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Sun. Планируется, что королева покинет британский трон к своему 95-летию, которое наступит через 18 месяцев. Источники утверждают, что она уже начала неофициально передать свои полномочия сыну.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН уточнила, что отречение от престола в планы Елизаветы Второй пока не входит.
«Речь сейчас идёт не об отречении Елизаветы Второй. При вступлении на престол Елизавета дала клятву, что будет служить своему народу до последних дней. Часть своих функций она уже передала принцу Чарльзу — наследнику престола. В британской прессе муссируется вопрос о регентстве принца Чарльза. Елизавета Вторая может перейти на такую систему: назначить Чарльза регентом, но от престола не отрекаться», — рассказала учёная.
Передача английской короны регулируется специальным законом, а не королевой, отметила собеседница НСН.
«Есть английский закон о престолонаследии. В 2011 году он был обновлён. Наследником становится старший из детей. Монархом может стать и лицо женского пола. Престол передаётся не по субъективной воле монарха, а по закону. В данном случае Чарльзу, потом — его старшему сыну. Никакого перескакивания быть не может. Если, конечно, престолонаследник не откажется сам», — объяснила собеседница НСН.
Ранее НСН сообщила, что злоумышленник пытался нарушить покой Елизаветы II. Неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы. Инцидент произошел примерно в двa чaсa ночи 10 июля. Обнaружить незнaкомцa удaлось спустя четыре минуты после того, кaк он перебрaлся через огрaду дворцa. Стрaжи порядкa отмечaют, что не считaют происшествие попыткой терaктa: у зaдержaнного 22-летнего мужчины оружия при себе не окaзaлось
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