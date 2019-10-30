Brexit. Против кого сыграет Борис Джонсон?
Эксперты в эфире НСН рассказали, кому станет хуже от выхода Британии из ЕС, и зачем это нужно нынешнему премьер-министру страны.
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании. В случае согласия Палаты лордов они пройдут 12 декабря. В Лондоне считают, что эти выборы решат судьбу Brexit.
Законопроект о досрочных выборах внёс в Палату общин глава кабмина Борис Джонсон, не так давно сменивший на посту свою предшественницу Терезу Мэй, которой так и не удалось добиться согласия в вопросе выхода страны из ЕС. Сейчас Евросоюз дал Лондону новую отсрочку, на этот раз до 31 января 2020 года.
Джонсон и консерваторы имеют все шансы выиграть досрочные выборы, заявила в эфире НСН руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
«Он не намерен уходить с поста премьер-министра, он хочет провести выборы. И опросы общественного мнения говорят о том, что у консерваторов и у партии Brexit есть определённое преимущество. Однако, как сложится ситуация по избирательным округам ещё не совсем ясно, потому что в Британии действует мажоритарная избирательная система. Но все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с партией Brexit, ещё не ясно. Во всяком случае, консерваторы говорят, что они не собираются этого делать», — рассказала специалист.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк заявила в эфире НСН, что Джонсону нужен Brexit, чтобы насолить российскому лидеру Владимиру Путину. Три года спустя выход из Евросоюза для верных сторонников Brexit стал олицетворять тот самый либерализм, который в преддверии саммита G20 раскритиковал российский президент, отметила она.
«В данном случае речь идёт о том, что выбирая путь вне Евросоюза, Великобритания открывает себе дорогу к свободной торговле и самостоятельной внешнеторговой политике. Это главный тезис и главный аргумент брекзитёров, которые говорят, что станут пионерами свободного либерального курса, в том числе выбирая свободу внешнеэкономическую», — сказала Кира Годованюк.
Напомним, роспуск парламента Британии является очередной попыткой решить вопрос с выходом страны из ЕС, так как нынешний состав парламента так и не согласился с теми условиями выхода, которые были достигнуты между Лондоном и Брюсселем. В ЕС во время последнего переноса Brexit предупредили — это последний раз, когда они идут навстречу Лондону.
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