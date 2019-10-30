Brexit. Против кого сыграет Борис Джонсон?

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании. В случае согласия Палаты лордов они пройдут 12 декабря. В Лондоне считают, что эти выборы решат судьбу Brexit.

Законопроект о досрочных выборах внёс в Палату общин глава кабмина Борис Джонсон, не так давно сменивший на посту свою предшественницу Терезу Мэй, которой так и не удалось добиться согласия в вопросе выхода страны из ЕС. Сейчас Евросоюз дал Лондону новую отсрочку, на этот раз до 31 января 2020 года.

Джонсон и консерваторы имеют все шансы выиграть досрочные выборы, заявила в эфире НСН руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Он не намерен уходить с поста премьер-министра, он хочет провести выборы. И опросы общественного мнения говорят о том, что у консерваторов и у партии Brexit есть определённое преимущество. Однако, как сложится ситуация по избирательным округам ещё не совсем ясно, потому что в Британии действует мажоритарная избирательная система. Но все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с партией Brexit, ещё не ясно. Во всяком случае, консерваторы говорят, что они не собираются этого делать», — рассказала специалист.