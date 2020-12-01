Елизавета II и принц Филипп проведут Рождество без родственников из-за пандемии COVID-19
Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп из-за пандемии коронавирусной инфекции проведут Рождество без членов своей семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на заявление представителя Букингемского дворца.
Королева и герцог проведут Рождество в Виндзорском замке, где они проживают с октября, никого не принимая. Издание отмечает, что паре предстоит провести Рождество без своих четырех детей впервые с 1949 года.
Как отмечает издание, 94-летняя королева и 99-летний герцог традиционно проводят праздники в окружении близких родственников в Сандрингемском дворце, начиная с 1988 года.
ТАСС передает, что Великобритания разрешила в течение пяти праздничных дней с 23 по 27 декабря собираться в одном доме трем семьям, которые не проживают вместе.
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