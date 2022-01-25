Электроснабжение восстановили в Киргизии

25 января в Киргизии и некоторых других странах Центральной Азии произошли массовые перебои электричества. Причиной произошедшего стали неполадки в объединенном энергокольце региона. Электричества не было почти два часа. Его восстановление уже началось.

Ранее журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что привести к блэкауту в Центральной Азии, мог «серый» майнинг и «советское наследие».