Электроснабжение восстановили в Киргизии
После масштабного сбоя энергоснабжение в Киргизии восстановлено, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства энергетики.
По данным ведомства, на территории всей страны дали свет.
25 января в Киргизии и некоторых других странах Центральной Азии произошли массовые перебои электричества. Причиной произошедшего стали неполадки в объединенном энергокольце региона. Электричества не было почти два часа. Его восстановление уже началось.
Ранее журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что привести к блэкауту в Центральной Азии, мог «серый» майнинг и «советское наследие».
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