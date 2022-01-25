Электроснабжение восстановили в Киргизии

После масштабного сбоя энергоснабжение в Киргизии восстановлено, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства энергетики.

По данным ведомства, на территории всей страны дали свет.

Более 40 человек эвакуировали из лифтов в Бишкеке из-за проблем с электричеством

25 января в Киргизии и некоторых других странах Центральной Азии произошли массовые перебои электричества. Причиной произошедшего стали неполадки в объединенном энергокольце региона. Электричества не было почти два часа. Его восстановление уже началось.

Ранее журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что привести к блэкауту в Центральной Азии, мог «серый» майнинг и «советское наследие».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияЭлектричествоКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры