Электромобили могут стать причиной исчезновения человекоподобных обезьян

Рост производства электромобилей в мире может привести к полному исчезновению человекообразных обезьян в Африке, сообщает NakedScience.

Минсельхоз ввёл запрет на вылов воблы в Астраханской области в 2024 году

К такому выводу пришла международная исследовательская группа учёных под руководством немецкого биолога Джессики Юнкер, опубликовавшая результаты своего исследования.

По мнению специалистов, кобальт, марганец и графит, использующиеся в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей, добывают открытым способом, загрязняя природу и уничтожая традиционные места обитания шимпанзе, бонобо, а также двух видов горилл.

Ранее ученые предупредили о трех магнитных бурях в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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