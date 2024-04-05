Электромобили могут стать причиной исчезновения человекоподобных обезьян
Рост производства электромобилей в мире может привести к полному исчезновению человекообразных обезьян в Африке, сообщает NakedScience.
К такому выводу пришла международная исследовательская группа учёных под руководством немецкого биолога Джессики Юнкер, опубликовавшая результаты своего исследования.
По мнению специалистов, кобальт, марганец и графит, использующиеся в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей, добывают открытым способом, загрязняя природу и уничтожая традиционные места обитания шимпанзе, бонобо, а также двух видов горилл.
Ранее ученые предупредили о трех магнитных бурях в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru