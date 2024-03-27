Минсельхоз ввёл запрет на вылов воблы в Астраханской области в 2024 году

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ вводит запрет на промышленный и любительский вылов воблы на территории Астраханской области и в Каспийском море, сообщает «Интерфакс».

Сочинским рыбакам запретили ловить мелкую барабулю

Такие меры последовали после того, как её вылов по итогам 2023 года составил менее 500 тонн, что стало антирекордом за всю историю промысла.

По данным ученых, запасы воблы уменьшились более чем в 130 раз.

Этим же документом Минсельхоз до конца 2024 года запрещает вылов плотвы, сельди-черноспинки. Кроме того, запрещено заниматься рыбалкой в нерестовый период с 16 мая по 20 июня.

Ранее глава «Русского Лосося» рассказал о будущем цен на семгу после запрета на ее промышленный лов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Астраханская ОбластьРыбалкаЗапретМинсельхоз

Горячие новости

Все новости

партнеры