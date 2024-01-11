Эквадор передаст США старую российскую технику в обмен на новую
Эквадор передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование. Об этом заявил президент республики Даниэль Нобоа в эфире радиостанции Canela.
Политик подтвердил, что страна получит помощь от Вашингтона, пишет Ura.ru.
«Будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на $200 млн», — заявил Нобоа.
Планируется, что работу над соглашением завершат к концу января, отмечает телеканал «360».
Ранее глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон заявляла, что у девяти стран Латинской Америки есть российское вооружение, а Вашингтон готов заменить его на американское, если государства захотят передать технику Украине.
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