Эквадор передаст США старую российскую технику в обмен на новую

Эквадор передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование. Об этом заявил президент республики Даниэль Нобоа в эфире радиостанции Canela.

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Политик подтвердил, что страна получит помощь от Вашингтона, пишет Ura.ru.

«Будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на $200 млн», — заявил Нобоа.

Планируется, что работу над соглашением завершат к концу января, отмечает телеканал «360».

Ранее глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон заявляла, что у девяти стран Латинской Америки есть российское вооружение, а Вашингтон готов заменить его на американское, если государства захотят передать технику Украине.

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ФОТО: IMAGO/Agencia Prensa-Independien / TASS
ТЕГИ:РоссияСШАЭквадор

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