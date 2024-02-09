Эквадор направит не проданные в Россию бананы в Китай
Эквадор намерен экспортировать не проданные в Россию бананы в Китай. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ассоциацию экспортеров бананов латиноамериканской страны AEBE.
Отмечается, что соответствующее соглашение о свободной торговле между Китаем и Эквадором ратифицировал эквадорский парламент. Эта мера позволит нарастить поставки продукции Пекину на 50% в пятилетний срок.
Соглашение было заключено в мае 2023 года. В нем содержится свыше 800 исключений, которые были согласованы для защиты промышленности Эквадора. Ожидается, что большая часть экспорта в Китай (71%) будет приходиться на малый бизнес. Это даст возможность обеспечить работой свыше 50 тысяч человек.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что цены на бананы в России снизятся на 5-10% весной.
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