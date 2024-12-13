Экстренные отключения света начались в Одессе

Сообщается, что компания пошла на эти меры в связи с перегрузками сетей после атаки на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, представители предприятия сообщили, что пытаются поддерживать стабильную работу объектов.

Ранее после массированной атаки по энергоинфраструктуре Украины Киев потребовал импортировать электроэнергию объемом свыше 13,4 тысячи мегаватт в час от Молдавии, Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

