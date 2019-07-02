Экстренную отмену рабочей поездки вице-президента США связали с гибелью 14 моряков в РФ
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс отменил запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, и в сети зародились слухи о том, что это было связано с гибелью 14 российских моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море.
Об изменениях в расписании Пенса изначально стало известно от представителя офиса вице-президента в Нью-Гэмпшире, где должно была пройти встреча по вопросу опиоидов. Рэнди Джентри сообщил собравшейся аудитории, что мероприятие отменяется, так как по пути в штат «Борт номер два» вынужден был вернуться в Вашингтон из-за экстренной ситуации.
Однако позже пресс-секретарь Пенса Алисса Фара уточнила, что не было никакого экстренного возвращения. По ее словам, вице-президент не успел покинуть Вашингтон, и «возникли обстоятельства, требующие, что он там остался». Еще один представитель администрации сообщил журналистам, что перемены в расписании Пенса «никак не связаны с национальной безопасностью», а также исключил связь с вопросами здоровья главы государства или второго лица.
Тем не менее, пользователи Twitter связали срочные изменения в расписании вице-президента США с изменениями в графике российского президента Владимира Путина в связи с ЧП в Баренцевом море.
«Новость об изменениях в расписании Пенса появилась в одно время с сообщениями о том, что президент России Владимир Путин изменил свой график, чтобы присутствовать на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. В результате пожара на российской подводной лодке в начале дня погибли 14 моряков», — цитирует спецкор НСН публикацию Politico.
Напомним, что согласно сообщению Минобороны РФ, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Пожар был ликвидирован усилиями команды.
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