Экстренную отмену рабочей поездки вице-президента США связали с гибелью 14 моряков в РФ

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс отменил запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, и в сети зародились слухи о том, что это было связано с гибелью 14 российских моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море.

Об изменениях в расписании Пенса изначально стало известно от представителя офиса вице-президента в Нью-Гэмпшире, где должно была пройти встреча по вопросу опиоидов. Рэнди Джентри сообщил собравшейся аудитории, что мероприятие отменяется, так как по пути в штат «Борт номер два» вынужден был вернуться в Вашингтон из-за экстренной ситуации.

Однако позже пресс-секретарь Пенса Алисса Фара уточнила, что не было никакого экстренного возвращения. По ее словам, вице-президент не успел покинуть Вашингтон, и «возникли обстоятельства, требующие, что он там остался». Еще один представитель администрации сообщил журналистам, что перемены в расписании Пенса «никак не связаны с национальной безопасностью», а также исключил связь с вопросами здоровья главы государства или второго лица.