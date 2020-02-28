Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу стартовало в Брюсселе

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, участники беседы выразили серьёзную озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН рассказал, как должна вести себя Россия после гибели в Сирии 33 турецких военных.

