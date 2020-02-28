Путин и Эрдоган по телефону обсудили события в Сирии

Также шла речь о повышении эффективности координации между Минобороны двух стран, передаёт РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе Эрдогана, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, «разговор был подробный», сообщает RT.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации остаётся напряжённой. 27 февраля Вооружённые силы Сирии нанесли удар по затеявшим наступательные действия террористам, при этом погибли 33 турецких военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что российская авиация в том районе не применялась.

Согласно заявлению министра обороны Турции Хулуси Акара, Анкара ответила массированным ударом. По оценке турецкой стороны, они уничтожили пять вертолётов, 23 танка, 23 орудия и гаубицы, два комплекса ПВО российского производства и 309 сирийских солдат, отмечает РИА ФАН.

