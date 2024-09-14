В Ливане 13 человек пострадали из-за атаки ВВС Израиля

При ударе 13 человек получили ранения. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили в госпиталь, остальным раненым оказали помощь на месте.

Как отмечают очевидцы, после атаки было сильно разрушено трехэтажное здание в квартале Кфар-Румман. Из-за авианалета вспыхнул пожар, его потушили специалисты службы гражданской обороны.

Ранее в Набатии три человека погибли, еще три пострадали при атаке израильского беспилотника.

