В Ливане 13 человек пострадали из-за атаки ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля атаковал город Набатия на юге Ливана, ракетами был поражен жилой дом. Об этом заявил чрезвычайный комитет при минздраве республики.
При ударе 13 человек получили ранения. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили в госпиталь, остальным раненым оказали помощь на месте.
Как отмечают очевидцы, после атаки было сильно разрушено трехэтажное здание в квартале Кфар-Румман. Из-за авианалета вспыхнул пожар, его потушили специалисты службы гражданской обороны.
Ранее в Набатии три человека погибли, еще три пострадали при атаке израильского беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru