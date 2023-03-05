Еще 11 стран могут стать безвизовыми для россиян

Российские власти готовят межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя глава Министерства иностранных дел РФ Евгения Иванова.

Россия и Иран могут отменить визы

Речь идет о Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии, Багамах, Барбадосе, Гаити, Замбии, Кувейте, Малайзии, Мексике, Тринидаде и Тобаго. В настоящее время договоренности находятся на различных стадиях проработки.

Как отметил дипломат, когда они будут достигнуты, МИД проинформирует общественность.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что с Индией и Индонезией обсуждается введение облегченных условий въезда.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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