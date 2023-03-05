Еще 11 стран могут стать безвизовыми для россиян

МО: Шойгу провел совещание по вопросу непрерывного обеспечения войск вооружением и боеприпасами СМИ: президент Украины Зеленский во Львове провел встречу с главой Европейского парламента Метсолой СМИ: 18 человек погибли, в результате пожара на топливном хранилище на севере Джакарты СМИ: шум истребителей привел к панике жителей Лондона и Лестера РБК: Сергей Шнуров опроверг сообщения СМИ о намерении покинуть РФ