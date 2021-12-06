Эксперты назвали самую пьющую нацию в мире

Как оказалось, это австралийцы, говорится в Глобальном исследовании по наркотикам и алкоголю. По результатам опросов, жители Австралии наполняют свои бокалы вином, пивом или другими алкогольными напитками в среднем два раза в неделю.

За 2021 год австралийцы в среднем успели напиться 27 раз, что почти в два раза больше среднего показателя по планете (15). Второе место занимает Дания. Тройку замыкает Финляндия. Далее в списке идут Великобритания и США.

Что касается частоты употребления алкоголя, то на первом месте оказались французы. Они признались, что позволяли себе выпить за минувший год не менее 132 дней. Второе место заняла Новая Зеландия, где участники исследования сообщили о 120 днях с алкоголем. На третьем месте — Нидерланды со 112 днями.

Как сообщалось ранее, физическая активность способна заменить алкоголь в качестве средства борьбы со стрессом в нерабочие дни.

