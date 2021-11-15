В России предложили повысить минимальную цену на водку и коньяк
Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь. Проект соответствующего документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минфин планирует внести изменения в приказ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка поставки и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», который вступит в силу с 2022 года. Так, ведомство предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку до 261 рублей, на коньяк — до 480 рублей за 0,5 литра.
Ранее минимальные розничные цены на водку и коньяк составляли 243 и 446 рублей соответственно. Планировалось, что они сохранятся на таком уровне до конца 2026 года.
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