Издательство Оксфордского словаря назвало словом года выражение «rizz»
Издательство Оксфордского университета признало словом 2023 года разговорное выражение «rizz» - сокращённая форма слова «харизма» (charisma), которое означает персональные шарм и привлекательность.
В издательстве рассказали, что при выборе слова года сначала был составлен список из восьми выражений, отражающих настроение, идеологию или увлечения уходящего года. В ходе голосования публика выбрала четырёх финалистов, а победителя определили эксперты-лингвисты.
«Слово «rizz» было выбрано в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах», - указали в издательстве.
Отмечается, что словом «rizz» также обозначается «способность легко привлекать романтического или сексуального партнёра».
Ранее Кембриджский словарь английского языка назвал словом года глагол «галлюцинировать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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