Издательство Оксфордского словаря назвало словом года выражение «rizz»

В издательстве рассказали, что при выборе слова года сначала был составлен список из восьми выражений, отражающих настроение, идеологию или увлечения уходящего года. В ходе голосования публика выбрала четырёх финалистов, а победителя определили эксперты-лингвисты.

«Слово «rizz» было выбрано в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах», - указали в издательстве.

Отмечается, что словом «rizz» также обозначается «способность легко привлекать романтического или сексуального партнёра».

Ранее Кембриджский словарь английского языка назвал словом года глагол «галлюцинировать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

