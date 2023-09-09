Эксперт Закария: Ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией
Некоторые украинцы считают возможным прекращение огня в рамках конфликта с Россией в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет американский эксперт по международной политике Фарид Закария в своей статье для Washington Post.
Как отметил Закария, украинцы, с которыми ему довелось общаться, считают необходимым «не отступать». Однако некоторые допускают прекращение огня, при котором Киев юридически не признает легитимность власти РФ над Донбассом и Крымом, но получит в обмен гарантии безопасности.
В своей статье эксперт привел мнение неназванного украинского политика, который считает главным вопросом настроения солдат на поле боя и вернувшихся в тыл военных.
«Возможно, у них более неоднородные позиции. Но им придется их сформулировать», — отметил собеседник Закарии.
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