Верховная рада запретила территориальные уступки ради прекращения конфликта
Парламент Украины принял постановление, которое запрещает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
«Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы», - говорится в публикации.
В украинским парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с бразильским агентством Brasil de Fato заявила, что РФ готова ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине. Дипломат напомнила, что Киев отказался от переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: возрожденный донецкий «Шахтер» должен выйти в РПЛ
- СМИ: турецкий дрон ударил по машине с журналистками женского телеканала
- Зеленский признал, что допустил много ошибок за полтора года
- Верховная рада запретила территориальные уступки ради прекращения конфликта
- Среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин
- МЧС: 10 человек погибли при крушении самолета в Тверской области
- СМИ: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину
- Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%
- Балицкий: Путин пообещал «много интересного» в ходе СВО осенью
- Зеленский заявил о просьбе военных усилить мобилизацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru