«Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы», - говорится в публикации.

В украинским парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с бразильским агентством Brasil de Fato заявила, что РФ готова ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине. Дипломат напомнила, что Киев отказался от переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

