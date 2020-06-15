Эксперт убеждена, что турецкую операцию против курдов в мире проигнорируют
Анкара добивается, чтобы курды прекратили атаковать турецкое приграничье, отметила в беседе с НСН арабист Марианна Беленькая.
Министерство обороны Турции объявило о начале военной операции на севере Ирака под названием "Лапа орла" против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Сообщение о начале новой операции опубликовано на странице турецкого телеканала TRT World Now в Twitter.
Анкара обязана реагировать на действия курдских группировок в приграничье, отметила в беседе с НСН арабист Марианна Беленькая.
«Это не первая операция турков против курдов. Они их проводят регулярно, в том числе и на севере Ирака. Здесь курдские формирования остаются, в том числе на границе с Турцией. Подобными операциями Анкара добивается, чтобы курды прекратили атакующие действия, пересекая турецкую границу. На расклад сил в регионе турецкие операции никак не отразятся, это вопрос внутренней политики Турции, которая обязана реагировать на действия курдских группировок», - сказала Беленькая.
По словам собеседницы НСН, мировая общественность останется в отношении этих турецких операций безучастной.
«Думаю, она никак не отреагирует, возможны только отдельные заявления. Боюсь, что это не последняя турецкая операция против курдов. Тут важна реакция иракского руководства, которое обычно в таких случаях выступает с заявлением, что это нарушение суверенитета Ирака. При этом никаких последствий глобальных всё это не имеет. Хотя многое будет зависеть от масштаба операции, насколько она крупная, длительная, сколько жертв принесёт среди гражданского населения. Если она будет разрастаться, то тогда реакция международного сообщества должна последовать», - заключила арабист.
Ранее НСН сообщила, что визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время. Новая дата поездки будет определена после консультаций турецкийх властей с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем.
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