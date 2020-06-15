Эксперт убеждена, что турецкую операцию против курдов в мире проигнорируют

Министерство обороны Турции объявило о начале военной операции на севере Ирака под названием "Лапа орла" против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Сообщение о начале новой операции опубликовано на странице турецкого телеканала TRT World Now в Twitter.

Анкара обязана реагировать на действия курдских группировок в приграничье, отметила в беседе с НСН арабист Марианна Беленькая.

«Это не первая операция турков против курдов. Они их проводят регулярно, в том числе и на севере Ирака. Здесь курдские формирования остаются, в том числе на границе с Турцией. Подобными операциями Анкара добивается, чтобы курды прекратили атакующие действия, пересекая турецкую границу. На расклад сил в регионе турецкие операции никак не отразятся, это вопрос внутренней политики Турции, которая обязана реагировать на действия курдских группировок», - сказала Беленькая.