Эксперт: США спровоцировали конфликт на Украине ради СПГ

США спровоцировали украинский конфликт ради экономической выгоды, а также с целью рассорить Россию и Германию, считает политический обозреватель Джимми Дор. Об этом эксперт заявил в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.

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По словам Дора, кризис на Украине разгорелся из-за «гегемонии, империализма и экономики». Эксперт указал, что конфликт был начат из-за сжиженного природного газа и ради того, чтобы помешать объединению России и Германии. Как отметил Дор, Вашингтон боится союза «российских природных ресурсов и рабочей силы» с «немецкими технологиями и капиталом».

Кроме того, обозреватель обвинил США в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Также Дор высказал мнение, что Соединенными Штатами управляет военная машина, пишет Газета.ру.

«И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что США вмешиваются в украинский конфликт из-за имеющихся в стране запасов титана, напоминает Ura.ru. От этого металла зависит значительная доля американской промышленности, титан признан одним из материалов, жизненно важных для экономической и национальной безопасности США.

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ФОТО: РИА Новости
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