Стали известны возможные кандидаты на роль ведущего программы «Человек и закон»

Сыновья Алексея Пиманова могут занять место ведущего программы «Человек и закон». Об этом NEWS.ru сообщил телекритик Александр Горбунов.

Эксперт отметил, что оба сына журналиста уже работают над передачей за кадром. По его мнению, один из них способен продолжить дело отца по аналогии с КВН, где после ухода Александра Маслякова эстафету принял его сын.

Горбунов не исключил, что Первый канал пригласит на эту роль специалиста с опытом в жанре расследований. В числе потенциальных кандидатов он назвал Влада Чижова, ведущего программы «Решала» на телеканале «Че», и адвоката Павла Астахова, работавшего на канале «Спас».