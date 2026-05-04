Стали известны возможные кандидаты на роль ведущего программы «Человек и закон»
Сыновья Алексея Пиманова могут занять место ведущего программы «Человек и закон». Об этом NEWS.ru сообщил телекритик Александр Горбунов.
Эксперт отметил, что оба сына журналиста уже работают над передачей за кадром. По его мнению, один из них способен продолжить дело отца по аналогии с КВН, где после ухода Александра Маслякова эстафету принял его сын.
Горбунов не исключил, что Первый канал пригласит на эту роль специалиста с опытом в жанре расследований. В числе потенциальных кандидатов он назвал Влада Чижова, ведущего программы «Решала» на телеканале «Че», и адвоката Павла Астахова, работавшего на канале «Спас».
Телекритик добавил, что руководство может рассмотреть и других юристов — как менее известных, так и медийных фигур. Выбор будет зависеть от формата проекта и его задач.
«Кто-то из сыновей может возглавить программу», — заключил Горбунов.
Ранее шеф-редактор «Первого канала» Наталья Фролова в беседе с НСН рассказала, что Алексей Пиманов, ушедший из жизни 23 апреля, запомнился не только как настоящий профессионал, но и как справедливый и честный человек.
