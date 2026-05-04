Политолог Мезюхо заявил, что Трамп может досрочно стать «хромой уткой»
Президент США Дональд Трамп может досрочно стать «хромой уткой». Таким мнением в беседе с РЕН ТВ заявил политолог Иван Мезюхо.
По его словам, главной причиной такого развития событий является несбалансированная внешняя и внутренняя политика американского лидера.
Эксперт также указал, что конфликт с Ираном «безусловно понижает рейтинги Республиканской партии», и происходит это на фоне промежуточных выборов в Конгресс США.
«Опасения, что окружение Трампа не то что не поддержит его в иранской авантюре, а будет ему противодействовать и начнёт играть свою политическую игру, оправданы», - заключил Мезюхо.
Ранее американские СМИ провели опрос и выяснили, что в США критика операции в Иране сравнялась с уровнем неодобрения войны во Вьетнаме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
