Эксперт: Китайский язык войдет в число глобальных через 20-30 лет

Китайский язык способен войти в число глобальных средств общения в ближайшие десятилетия, считает доктор филологических наук Татьяна Лобанова.

Директор Регионального центра китайского языка и китаеведения Государственного университета просвещения оценила перспективы как средне-высокие. Однако такой сценарий реализуется не ранее чем через 20–30 лет, сообщает РЕН ТВ.

Рост интереса к китайскому эксперт связала с укреплением экономического и технологического влияния КНР, а также с активным диалогом Пекина с европейскими столицами. При этом политические барьеры способны затормозить распространение языка.

В России значение китайского будет расти параллельно с расширением двустороннего сотрудничества. Когда возникает потребность в переговорах, языковой фактор естественным образом выходит на первый план.

Лобанова добавила, что усиление позиций китайского потребует корректировки образовательных программ. В школах его могут начать преподавать как основной иностранный язык, а в вузах — разделить курсы на академические и прикладные.

«Потребность договариваться меняет статус языка», — пояснила эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава сообщил НСН, что российские школьники смогут изучать немецкий, французский или китайский язык в качестве второго иностранного.

