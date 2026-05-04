Эксперт: Китайский язык войдет в число глобальных через 20-30 лет
Китайский язык способен войти в число глобальных средств общения в ближайшие десятилетия, считает доктор филологических наук Татьяна Лобанова.
Директор Регионального центра китайского языка и китаеведения Государственного университета просвещения оценила перспективы как средне-высокие. Однако такой сценарий реализуется не ранее чем через 20–30 лет, сообщает РЕН ТВ.
Рост интереса к китайскому эксперт связала с укреплением экономического и технологического влияния КНР, а также с активным диалогом Пекина с европейскими столицами. При этом политические барьеры способны затормозить распространение языка.
В России значение китайского будет расти параллельно с расширением двустороннего сотрудничества. Когда возникает потребность в переговорах, языковой фактор естественным образом выходит на первый план.
Лобанова добавила, что усиление позиций китайского потребует корректировки образовательных программ. В школах его могут начать преподавать как основной иностранный язык, а в вузах — разделить курсы на академические и прикладные.
«Потребность договариваться меняет статус языка», — пояснила эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава сообщил НСН, что российские школьники смогут изучать немецкий, французский или китайский язык в качестве второго иностранного.
