В Китае действительно сильно развит внутренний туризм, чтобы путешествовать с комфортом, нужно знать даты, когда точно не стоит ехать в Поднебесную, не скупиться на опытного гида и заручиться поддержкой грамотного турагента. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Россияне оказались шокированы количеством китайцев в Китае во время российских майских праздников, соответствующие ролики распространяются в соцсетях. Соотечественники не учли, что в КНР очень развит внутренний туризм, и вынуждены толпиться в километровых очередях, чтобы пробиться на любую знаковую локацию. Арутюнов пояснил, когда точно не стоит ехать в Китай.

«Конечно, надо знать, когда и куда ехать. Не дай бог оказаться в Китае во время китайского Нового года. Вам покажется, что китайцев там гораздо больше, чем на самом деле. На обычный Новый год я там был, и мы стояли в очереди в Макао, чтобы перейти улицу. Но отмечу, что на туристических объектах очень быстро организуют всю эту бесконечную череду народа. Но мы своим особо требовательным клиентам заказываем так называемые пассы, обеспечивающие скоростной проход за дополнительные $100–150. Кроме того, избежать толп помогают гиды, которые знают интересные локации, где можно, например, сфотографироваться при гораздо меньшем наплыве людей», — сказал Арутюнов.