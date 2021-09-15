Эксперт рассказал, как «Северный поток - 2» может спасти Европу от высоких цен на газ
Цены на газ продолжают стремительный рост, сообщает «РЕН ТВ».
Сегодня зафиксирован новый исторический рекорд — больше 800 долларов за тысячу кубометров. Себестоимость отопления квартир и домов зимой в Европе может оказаться запредельно высокой. «Высокие цены на газ стимулируют европейцев как можно быстрее выдать разрешение «Газпрому» на ввод в эксплуатацию «Северного потока - 2», потому что сейчас они вынуждены платить огромные цены», — сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, российский проект позволит снизить стоимость газа.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что перенос сроков строительства «Северного потока – 2» косвенно повлиял на рост цен, но в большей степени это связано с ситуацией на азиатском рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru