Лавров: «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней

Трубопровод «Северный поток - 2» будет готов через несколько дней и начнет работать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», - цитирует министра ТАСС. Накануне агентство со ссылкой на экс-главу австрийской компании OMV AG Райнера Зеле также передавало, что до окончания строительства «Северного потока-2» осталось несколько дней. Зеле отметил, что работы по прокладке на этой неделе должны завершиться.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что первая нитка газопровода «Северный поток» заработает в сентябре, а вторая – в ноябре. Он опроверг утверждение, что запуск трубопровода будут «привязывать» ко дню рождения российского лидера Владимира Путина.

