Добытчикам сланцевой нефти предрекли массовое банкротство

Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила о банкротстве. Ее задолженность составила почти $7 млрд, убытки только в первом квартале нынешнего года достигли $8,3 млрд, объем ликвидности на конец марта составлял лишь $82 млн.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что отрасли предстоит пережить серию банкротств, но существовать она не перестанет.

«Есть свои плюсы и минусы в этой отрасли, но она сейчас точно не умрет. Будет происходить серия банкротств, когда более крупные месторождения поглотят мелкие. На Chesapeake Energy работы будут продолжаться, когда компания пройдет процедуру банкротства и поменяет собственника. На этом фоне будет увеличиваться и себестоимость добычи и сланцевого газа, и сланцевой нефти. Когда кредиторы видят, что бизнес более рискованный, они под большую ставку дают кредиты, что отразится и в цене за баррель», - пояснил эксперт.