Добытчикам сланцевой нефти предрекли массовое банкротство
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил НСН, что отрасль при этом выживет, но переформатируется за счет поглощения крупными компаниями более мелких.
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила о банкротстве. Ее задолженность составила почти $7 млрд, убытки только в первом квартале нынешнего года достигли $8,3 млрд, объем ликвидности на конец марта составлял лишь $82 млн.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что отрасли предстоит пережить серию банкротств, но существовать она не перестанет.
«Есть свои плюсы и минусы в этой отрасли, но она сейчас точно не умрет. Будет происходить серия банкротств, когда более крупные месторождения поглотят мелкие. На Chesapeake Energy работы будут продолжаться, когда компания пройдет процедуру банкротства и поменяет собственника. На этом фоне будет увеличиваться и себестоимость добычи и сланцевого газа, и сланцевой нефти. Когда кредиторы видят, что бизнес более рискованный, они под большую ставку дают кредиты, что отразится и в цене за баррель», - пояснил эксперт.
Кстати, Chesapeake Energy не первая обанкротившаяся компания, 1 апреля в США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum. Но при этом Игорь Юшков отметил, что по мере рост цен на топливо, ранее обанкротившиеся компании, поглощенные более крупными игроками рынка, включатся в добычу. Эксперты акцентируют внимание на тенденцию, при которой при повышении цен на обычную нефть, добыча сланцевой в США прекратила расти.
«Да, определенные компании разоряются, но при этом сама отрасль существует вполне комфортно. Хотя есть и объективные причины. Добыча сланцевой нефти – высокозатратна. При цене в 30 долларов за баррель, почти ни одна компания нерентабельна. Добыча падает. Сейчас добыча сократилась более, чем на 2 млн баррелей в сутки. Это очень большие цифры. И в такой реальности мы будем находиться, потому что проекты нерентабельны», - отметил Игорь Юшков.
Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. 1 мая в силу вступил новый договор, согласно которому страны-участницы согласились сократить добычу на 9,7 млн б/с в течение мая-июля.
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