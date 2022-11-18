Новак: РФ и КНР подпишут межправсоглашение по поставкам газа по дальневосточному маршруту
Москва и Пекин намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение по поставкам газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«Подписан договор между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой компанией о поставках по дальневосточному маршруту», — уточнил Новак.
По его словам, в рамках соглашения Москвы с Пекином планируется поставить 10 млрд куб. м газа.
Вице-премьер РФ также отметил, что товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении.
Ранее Александр Новак заявил, что взрывы на «Северных потоках» обрекли Европу на энергетическую бедность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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