Новак: РФ и КНР подпишут межправсоглашение по поставкам газа по дальневосточному маршруту

«Подписан договор между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой компанией о поставках по дальневосточному маршруту», — уточнил Новак.

По его словам, в рамках соглашения Москвы с Пекином планируется поставить 10 млрд куб. м газа.

Вице-премьер РФ также отметил, что товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении.

Ранее Александр Новак заявил, что взрывы на «Северных потоках» обрекли Европу на энергетическую бедность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

