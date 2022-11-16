Стоимость газа в Европе резко упала

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигли отметки $1170 за тысячу кубов, январские — $1251.

Известно, что стоимость газа 14 ноября выросла почти на 20%, 15 ноября она поднялась еще на 8%. Подобная динамика была связана с похолоданием в регионе, а также с известием о том, что ремонт завода по сжижению природного газа Freeport (США) займет несколько недель.

Что же касается сегодняшнего роста, он связан как с прогнозом довольно мягкой зимы, так и с заявлениями экспертов по поводу уровня газа в хранилищах. Одна из ведущих мировых финансовых компаний в мире Goldman Sachs отметила, что к грядущей весне у Европы останется до 30% объема газа, что на треть больше показаний более ранних подсчетов. Такая ситуация, по прогнозам экспертов, повлечет за собой падение стоимости газа летом.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Европа заменила российский газ на СПГ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

