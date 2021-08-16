Эксперт объяснил быстрый захват Афганистана сменой тактики талибов

Политолог считает, что талибы смогли присвоить большую часть Афганистана всего за пару месяцев, поскольку удачно подстроились под новые обстоятельства. По мнению Притчина, радикалам удалось накопить достаточно ресурсов для захвата территорий.

Кроме того, эксперт считает, что афганские власти оказались в сложной психологической и политической ситуации после вывода войск США и НАТО, и официальный Кабул понимал невозможность сдерживания боевиков. Также политолог указал, что талибы «перестали бояться брать крупные города», хотя раньше избегали этого.

Накануне «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает РИА ФАН. Президент республики Ашраф Гани покинул Афганистан, отмечает RT. Боевики заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.

