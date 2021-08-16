Киевский политолог назвал бегство США из Афганистана «мрачным уроком» для Украины

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал о «мрачном уроке», который США преподали Украине в ситуации с Афганистаном. В колонке для издания «Главред» он напомнил, что Афганистан является основным союзником США вне НАТО с 2012 года.

«Этого статуса Украина добивается с 2014 года, но до сих пор не получила. У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина не щадя живота своего», — цитирует Романенко RT.

На примере сложившейся ситуации с Афганистаном и роли США в ней аналитик доказал обратное.

«Трагедия Афганистана показывает, что, если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут», — подчеркнул Романенко.

По словам эксперта, ярким примером является ситуация с афганской армией — США потратили $85 млрд на обучение военных из Афганистана, отмечает РИА ФАН.

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А ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация - прим. НСН) отказалось принимать власть от президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из страны, сообщил источник в президентском дворце.

Стороны раздумывают над «ответственной и мирной» передачей власти, в частности, от экс-президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы, который был соперником Гани на выборах.

Представители «Талибана» уточнили, что предлагали Гани мирную передачу власти, чтобы не рисковать безопасностью, но глава государства «предпочел сбежать».

Афганистан с 15 августа находится под полным контролем «Талибана». Пока управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:УкраинаСШААфганистан
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