Эксперт не исключил рост цен на нефть больше 100 долларов
Цена на нефть сорта Brent в первом квартале следующего года может превысить 100 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области мировой энергетики Мамдуха Саламе.
По его словам, это может произойти из-за сокращения добычи в мире и установления потолка цен на доставляемую морем российскую нефть. Это может «разогнать» стоимость Brent до уровня 105-110 долларов, «потому что предельная цена уже пошла вверх».
Эксперт напомнил, что сырье подорожало на 17% - до свыше 85 долларов с 5 декабря, когда были введены ограничения на российскую нефть.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не провела консультации с ОПЕК+ по поводу ответа на введение потолка цен на нефть.
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