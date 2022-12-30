Эксперт не исключил рост цен на нефть больше 100 долларов

Цена на нефть сорта Brent в первом квартале следующего года может превысить 100 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области мировой энергетики Мамдуха Саламе.

В Швеции спрогнозировали значительный рост цен на нефть

По его словам, это может произойти из-за сокращения добычи в мире и установления потолка цен на доставляемую морем российскую нефть. Это может «разогнать» стоимость Brent до уровня 105-110 долларов, «потому что предельная цена уже пошла вверх».

Эксперт напомнил, что сырье подорожало на 17% - до свыше 85 долларов с 5 декабря, когда были введены ограничения на российскую нефть.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не провела консультации с ОПЕК+ по поводу ответа на введение потолка цен на нефть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Цена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры